Suicide Squad Kill the Justice League, l'early access parte male: server offline per un grave bug

Da oggi Suicide Squad: Kill the Justice League è disponibile in accesso anticipato per tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition. O meglio, "dovrebbe". Infatti, i server di gioco sono stati messi offline subito dopo l'inizio dell'early access a causa di un problema grave che ha costretto Rocksteady ad eseguire una manutenzione d'emergenza.

Nello specifico, pare che alcuni giocatori avviando il gioco per la prima volta hanno ottenuto il completamento della campagna principale, una situazione ovviamente tutt'altro che ottimale per iniziare.

La buona notizia è che gli sviluppatori si sono già messi all'opera, mentre la cattiva è che durante la manutenzione nessun utente potrà avviare Suicide Squad: Kill the Justice League, dato che il gioco richiede una connessione perenne ai server. Non è stata neanche indicata una tempistica approssimativa per il termine dei lavori, con la speranza che la magagna venga risolta nel giro di poche ore.