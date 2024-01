Dopo un gennaio davvero eccellente, il 2024 continua con un febbraio altrettanto interessante. Arriva infatti questo mese uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, Final Fantasy VII Rebirth: la seconda parte dell'ambizioso remake del grande classico di Square Enix promette di coinvolgerci in un'avventura ancora più spettacolare e appassionante, in esclusiva su PS5. A proposito di lunghe attese, assisteremo anche al debutto di due prodotti molto controversi: da una parte Suicide Squad: Kill the Justice League, che avrà l'arduo compito di convincere un bel po' di scettici della bontà della sua struttura live service; dall'altra Skull and Bones, uno dei progetti più rinviati di sempre ma che finalmente è pronto per dimostrare le proprie qualità. Ecco tutti i giochi in uscita a febbraio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Persona 3 Reload Il protagonista di Persona 3 Reload In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 2 febbraio Rifacimento del terzo episodio della celebre serie prodotta da Atlus, pubblicato in origine nel 2006 su PlayStation 2, Persona 3 Reload può contare su di un comparto tecnico completamente ridisegnato, su di una colonna sonora riarrangiata e arricchita con alcuni brani inediti, nonché su di un gameplay migliorato per l'occasione, a cui sono stati aggiunti degli elementi extra. Il gioco, disponibile fin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass, racconta la storia di uno studente che si ritrova coinvolto in qualcosa di decisamente più grande di lui quando riesce ad accedere all'ora nascosta fra un giorno e l'altro, risvegliando un potere incredibile che gli servirà per affrontare le insidie di una forza oscura e minacciosa. Abbiamo provato Persona 3 Reload alcuni giorni fa.

Suicide Squad: Kill the Justice League I quattro protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 2 febbraio Suicide Squad: Kill the Justice League farà il proprio debutto a febbraio, al termine di una lunghissima attesa: sono passati quasi nove anni dall'uscita dell'ultimo titolo di Rocksteady Studios ed è davvero tanta la curiosità nei confronti del nuovo tie-in realizzato dagli autori della saga di Batman: Arkham; serie a cui il gioco è peraltro legato, visto che l'ambientazione è la stessa. A cambiare è la città, una Metropolis in questo caso messa a ferro e fuoco dalle truppe di Brainiac, il potentissimo alieno che in qualche modo è riuscito a sottomettere i componenti della Justice League, piegandoli alla sua volontà. Ed è qui che entrano in scena Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark, incaricati da Amanda Waller di uccidere i vari Superman, Batman, Lanterna Verde e Flash. Caratterizzato da meccaniche da sparatutto in terza persona e da una struttura live service che verrà aggiornata progressivamente con nuovi contenuti gratuiti (ad eccezione degli elementi estetici), l'action RPG di Rocksteady ci metterà a disposizione abilità e poteri differenti a seconda del personaggio utilizzato, con la possibilità di affrontare la campagna in solitaria o in cooperativa online per un massimo di quattro partecipanti. A livello narrativo sembra proprio sia stato fatto un gran bel lavoro, ma l'impianto si confermerà divertente, vario e profondo come ci si aspetta dal team inglese? In attesa della recensione, trovate una prima risposta nel nostro provato di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Banishers: Ghosts of New Eden Red e Antea, i protagonisti di Banishers: Ghosts of New Eden In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 13 febbraio Don't Nod torna a dedicarsi al genere degli action RPG a qualche anno dall'affascinante Vampyr, puntando anche in questo caso su di una vicenda dai risvolti inquietanti. I protagonisti di Banishers: Ghosts of New Eden sono infatti due cacciatori di spettri uniti per la vita, Red e Antea, che un giorno si trovano ad affrontare le drammatiche conseguenze di uno scontro finito male. Antea viene infatti trasformata in uno spirito, ma non abbandona Red e continua ad aiutarlo nella sua missione, che ben presto si rivela più complessa del previsto a causa della straordinaria potenza del male che i cacciatori stavano cercando di debellare. Arrivare alla fine del viaggio consentirà ai due amanti di riunirsi? Ne abbiamo parlato nel provato di Banishers: Ghosts of New Eden.

Mario Vs. Donkey Kong I coloratissimi livelli di Mario Vs. Donkey Kong In uscita su NSW il 16 febbraio Che succede quando il più folle gorilla dell'universo Nintendo decide di impossessarsi di tutti i giocattoli Minimario che siano stati prodotti? È questo il semplice ma efficace incipit di Mario Vs. Donkey Kong, remake dell'omonimo platform uscito su Game Boy Advance nel 2004, ridisegnato sul piano grafico e ottimizzato nei controlli e nelle meccaniche. Nel corso di una campagna particolarmente corposa, il nostro compito sarà quello di vestire i panni di Mario e risolvere una serie di divertenti puzzle nel tentativo di fermare la fuga di Donkey Kong, affrontando l'esperienza in solitaria oppure approfittando della modalità multiplayer cooperativa per collaborare con un amico.

Skull and Bones Le battaglie navali di Skull and Bones In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 16 febbraio Nato come uno spin-off di Assassin's Creed, Skull and Bones riprende il tema delle battaglie navali e dei pirati nel tentativo di trasformare questo singolo elemento in un'esperienza completa, ricca di personalizzazioni e votata a un approccio live service. Ebbene, dopo numerosi rinvii pare proprio che ci siamo: il gioco uscirà a febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Gli sviluppatori hanno pensato di dividere il gameplay del gioco in due fasi distinte e separate: da una parte le sezioni in mare, in cui si controlla la nave per intero e si affrontano eventualmente altri vascelli; dall'altra quelle sulla terraferma, dove potremo muovere il personaggio che abbiamo creato tramite l'editor. Avete letto il nostro provato di Skull and Bones?

Final Fantasy VII Rebirth Cloud e Aerith combattono insieme in Final Fantasy VII Rebirth In uscita su PS5 il 29 febbraio Seconda parte dell'ambizioso remake del classico di Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth riprende la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata, rimettendoci al comando dello scaltro mercenario Cloud Strife mentre, insieme ai suoi compagni, lascia la zona di Midgar in favore di uno scenario differente, aperto e liberamente esplorabile. È in questo contesto inedito che avremo modo di fare la conoscenza di nuovi personaggi e affrontare nemici ancora più potenti, sfruttando tutte le potenzialità di un sistema di combattimento ibrido che in questa seconda parte viene ulteriormente valorizzato attraverso l'introduzione di spettacolari manovre corali: abbiamo parlato di questo e altro nel nostro ultimo provato di Final Fantasy VII Rebirth.