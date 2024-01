NBA, il punto sulla stagione con Alessandro Mamoli e Kobe

Nel pomeriggio di oggi, più precisamente dalle 16 alle 17:30 , sul canale Twitch di Multiplayer.it andrà in onda un appuntamento davvero speciale. Avremo il piacere di avere in diretta con noi Alessandro Mamoli , una delle voci ufficiale dell'NBA in Italia. Lui e il nostro Lorenzo "Kobe" Fazio parleranno di basket a 360°, commentando la stagione NBA che si appresta al giro di boa.

Una live davvero speciale

Alessandro Mamoli è un giornalista, conduttore televisivo ed ex cestista italiano. Nasce a Rho nel 1973. In gioventù ha avuto una breve carriera agonistica nell'Olimpia Milano allenata da Mike D'Antoni. Ha allenato in diverse società giovanili di pallacanestro tra cui l'AS Usmate, contribuendo notevolmente alla formazione, oltre che agonistica anche caratteriale e civica, di tanti ragazzi.

Giornalista professionista dal 2007, commenta su Sky Sport le partite di basket NBA e NCAA al fianco di Flavio Tranquillo, Davide Pessina, Matteo Soragna e Marco Crespi. Nel 2015 ha pubblicato il libro "Pokerface", scritto a quattro mani con Marco Belinelli, in cui il cestista italiano racconta la sua vita e la sua carriera. Nel 2023 ha pubblicato il libro "Dream Games", una raccolta di aneddoti e storie sul basket, tra cui la sua esperienza personale come ex giocatore e come giornalista.

Con lui faremo il punto della stagione NBA fino a questo punto con tanto di pronostici sul proseguo della regular season e poi proveremo a comparare la NBA di ieri, contro quella di oggi: cosa funzionava meglio allora e cosa funziona meglio adesso. Ovviamente ci sarà grande spazio per tutte le vostre domande.

A dopo!