Xbox licenzia 1.900 dipendenti, tra Activision Blizzard, Bethesda e i team interni

Spencer afferma che le persone colpite da questi licenziamenti riceveranno tutto il supporto richiesto dalla legge per questa fase di transizione. Per il momento non abbiamo una chiara idea di come i licenziamenti siano distribuiti all'interno delle varie compagnie della divisione videoludica di Microsoft e pare che nemmeno i dipendenti lo sappiamo: un commento del noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg svela che gli sviluppatori di Microsoft non sanno se fanno parte di quei 1.900 licenziati, al momento della scrittura.

La dichiarazione completa di Phil Spencer

La dichiarazione completa di Phil Spencer indicata da IGN USA recita come segue:

"Sono passati poco più di tre mesi da quando i team di Activision, Blizzard e King si sono uniti a Microsoft. Mentre andiamo avanti nel 2024, la leadership di Microsoft Gaming e Activision Blizzard è impegnata ad allinearsi su una strategia e un piano di esecuzione con una struttura dei costi sostenibile che sosterrà l'intera attività in crescita. Insieme, abbiamo stabilito le priorità, identificato le aree di sovrapposizione e assicurato che siamo tutti allineati sulle migliori opportunità di crescita."

"Come parte di questo processo, abbiamo preso la dolorosa decisione di ridurre le dimensioni della nostra forza lavoro nel settore del gioco di circa 1900 ruoli sui 22.000 che compongono il nostro team. Il Gaming Leadership Team e io ci impegniamo a gestire questo processo nel modo più ponderato possibile."

"Le persone direttamente interessate da queste riduzioni hanno tutte svolto un ruolo importante nel successo di Activision Blizzard, ZeniMax e dei team Xbox, e devono essere orgogliose di tutto ciò che hanno realizzato qui. Siamo grati per tutta la creatività, la passione e la dedizione che hanno portato ai nostri giochi, ai nostri giocatori e ai nostri colleghi. Forniremo il nostro pieno supporto a coloro che saranno colpiti durante la transizione, comprese le indennità di licenziamento previste dalle leggi locali sul lavoro. Coloro i cui ruoli subiranno un impatto saranno informati e vi chiediamo di trattare i vostri colleghi in partenza con il rispetto e la compassione che sono in linea con i nostri valori."

"Guardando al futuro, continueremo a investire in aree che faranno crescere il nostro business e sosterranno la nostra strategia di portare più giochi a più giocatori in tutto il mondo. Anche se questo è un momento difficile per il nostro team, sono fiducioso come sempre nella vostra capacità di creare e coltivare i giochi, le storie e i mondi che uniscono i giocatori".