La serie TV di Final Fantasy 14 di cui nessuno ricordava l'esistenza è ufficialmente 'morta'

Jake Thornton ha aggiunto che la serie è stata eliminata anche per colpa del Covid . Hanno provato a proporla proprio nel periodo durante il quale le compagnie iniziavano a chiudere il portafogli e purtroppo non c'è stato modo di trovare chi era interessato.

Precisamente Shamdasani ha scritto: "Morta. Abbiamo proposto una fantastica sceneggiatura pilota di Ben Lustig e Jake Thornton, insieme a un piano d'azione di più stagioni costruito con i nostri showrunner, ma è stato rifiutato su tutta la linea. Le dimensioni e la scala necessarie per farlo bene si sono rivelate eccessive per chiunque volesse rischiare. Amazon è quella che si è avvicinata di più."

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Dinesh Shamdasani ha risposto a un fan che ha chiesto aggiornamenti riguardo alla serie TV live-action di Final Fantasy 14, affermando che è morta. Il motivo è semplice: sarebbe costata molto e nessuno voleva rischiare .

Probabilmente non ve lo ricorderete, ma nel 2019 era stata annunciata una serie TV di Final Fantasy 14 . Cosa le è successo? È " morta ", secondo quanto riferito dal co-fondatore di una delle compagnie di produzione, Dinesh Shamdasani.

La serie TV potrebbe rinascere in altri formati?

Un altro fan ha poi chiesto se vi è la possibilità che la serie TV di Final Fantasy 14 possa tornare in un altro formato, precisamente come prodotto di animazione.

Shamdasani afferma che sarebbe ancora più difficile realizzarla in tale formato e ha aggiunto che i diritti di utilizzo di Final Fantasy 14 sono in Giappone, sottintendendo che non ha alcun controllo sull'IP.