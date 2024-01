Blizzard e i licenziamenti di Xbox: nomi storici se ne vanno e un gioco è stato cancellato

Come vi abbiamo già segnalato, Microsoft sta licenziando 1.900 dipendenti della propria divisione videoludica. Questi cambiamenti hanno un effetto anche su Blizzard, che vede nomi storici lasciare la compagnia e anche la cancellazione di un gioco.

Il presidente di Blizzard Mike Ybarra ha infatti deciso di lasciare l'azienda. "Come molti di voi sanno, Mike ha trascorso più di 20 anni in Microsoft. Ora che ha portato a termine l'acquisizione come presidente di Blizzard, ha deciso di lasciare l'azienda", afferma Matt Booty, presidente di Microsoft per i contenuti e gli studi videoludici, in una nota interna condivisa da The Verge. Microsoft intende nominare un nuovo presidente di Blizzard la prossima settimana.

Jason Schreier aggiunge però che Ybarra, in una intervista di novembre in occasione del BlizzCon, aveva espresso la propria intenzione di rimanere a capo di Blizzard per lungo tempo. Questo contrasta con quanto indicato da Booty, secondo il quale Ybarra avrebbe scelto di propria spontanea volontà di lasciare la compagnia. Ovviamente è possibile che la sua opinione sia genuinamente cambiata nei mesi.

Anche Allen Adham, Chief Design Officer di Blizzard, lascerà l'azienda. "Come uno dei cofondatori di Blizzard, Allen ha avuto un ampio impatto su tutti i giochi di Blizzard. La sua influenza si farà sentire per gli anni a venire, sia direttamente che indirettamente, dato che Allen intende continuare a fare da mentore ai giovani designer del settore", ha dichiarato Booty.