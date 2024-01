Huawei presenta HarmonyOS NEXT: il suo piano per l'indipendenza da Android

Huawei ha perciò creato un fork, al fine di raggiungere l'agognata indipendenza; una versione alternativa basata su AOSP, l'open source di Android. Ora, il principale limite risiede nell'assenza di certificazione Google, che si traduce nella mancanza di Play Store e di molte app Google, oltre all'incapacità di eseguire applicazioni dipendenti, come quelle per lo streaming, i giochi e le transazioni bancarie.

Nonostante gli smartphone e i tablet Huawei rilasciati dopo il divieto statunitense siano già dotati di HarmonyOS, va sottolineato che non è possibile ancora definire propriamente questo un "sistema operativo proprietario". Ciò è dovuto al fatto che il sistema preinstallato continua a basarsi sul kernel Linux per consentire l'installazione di file APK, similmente a quanto avviene sui dispositivi Android standard.

Al grido di libertà

Sin dalla sua introduzione, HarmonyOS è stato giudicato un clone di Android da parte dei media

Chiudendo l'attuale fase di transizione, Huawei si appresterà a estendere HarmonyOS NEXT, il cui nome stesso è un grido di autonomia da Google.

In questo nuovo capitolo, il kernel Linux verrà sostituito dal kernel proprietario Harmony, progettato su misura per i prodotti Huawei, ma che al contempo non supporterà più APK e tutte le relative implicazioni.

Durante la conferenza d'annuncio tenutasi in Cina, Yu Chengdong ha sottolineato la superiorità del kernel HarmonyOS, evidenziando la capacità raggiunta di integrare dispositivi diversificati in termini di genere e scopo.

Nel corso dell'evento, l'Amministratore Delegato Richard Yu ha dichiarato con enfasi, "HarmonyOS NEXT è un autentico sistema operativo e non una semplice skin di Android".

Attualmente, sono in sviluppo oltre 200 applicazioni appositamente per questo nuovo sistema operativo, assicurando la copertura di quasi tutte le esigenze quotidiane, tra social, multimedia, giochi, finanza, ordinazione di cibo e altro.

Ciò spalancherà inoltre le porte agli sviluppatori di terze parti per integrarsi in un ecosistema che conta oltre 800 milioni di prodotti Huawei.

Menzione particolare, quella dedicata ai videogiochi, con più di 70 titoli in arrivo come dichiarato, grazie al lavoro di 60 team.

Le previsioni indicano che entro la fine del 2024, il numero di applicazioni disponibili supererà le 5.000.