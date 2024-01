Mordheim: City of the Damned è gratis su GOG, ma solo per poco tempo

I giochi gratis fanno sempre piacere ai giocatori e GOG in tal senso ci ha sempre abituato bene. In occasione dei saldi per l'inizio dell'anno nuovo lo store ha pensato bene di regalare a tutti per un periodo limitato di tempo Mordheim: City of the Damned.

Potrete riscattare Mordheim: City of the Damned gratuitamente su GOG raggiungendo la pagina dedicata a questo indirizzo. Una volta dentro la pagina vi basterà effettuare l'accesso con il vostro account per riscattare il gioco. Una volta fatto sarà vostro per sempre proprio come se lo aveste acquistato. Avete tempo fino alle 15:00 del 28 gennaio 2024 per approfittarne.