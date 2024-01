Bungie ha 1.350 dipendenti dopo i licenziamenti, Sony sta aiutando nello sviluppo

In tal senso Bungie ha inviato una nota ufficiale a Forbes, dove ha comunicato che in realtà l'organico attuale conta 1.350 persone, nonostante non ci siano state nuove assunzioni nel frattempo e senza includere nel conteggio dipendenti di Sony e a progetto. Dal sito ufficiale apprendiamo che di questi, più di 650 lavorano a Destiny 2 .

Bungie al momento conta un organico di 1.350 dipendenti dopo i tagli al personale avvenuti lo scorso anno, con la compagnia che conferma che al momento le nuove assunzioni sono ancora congelate e che sta ricevendo del supporto da parte di Sony per lo sviluppo dei progetti in corso.

Il supporto di Sony

Viene confermato che al momento Sony sta aiutando direttamente Bungie tramite dipendenti e appaltatori, pur non trattandosi di una strategia del tutto inedita per lo studio, visto che anche in precedenza si è avvalsa dell'aiuto di compagnie esterne o di Activision Blizzard per potenziare la produzione. Non si tratta dunque di un possibile un indizio relativo a una presa di controllo totale da parte di Sony, suggerito da un report di IGN lo scorso mese.

Dopo i tagli al personale dell'anno scorso, Bungie ha confermato di aver eliminato alcune posizioni all'interno dello studio e che il personale che ha lasciato la compagnia dello scorso anno non è stato rimpiazzato ne riassunto.

Ricordiamo che Bungie al momento sta lavorando al supporto costante di Destiny 2 e l'attesa espansione La Forma Ultima, in uscita il 4 giugno 2024, così come ad altri progetti, come l'extraction shooter Marathon.