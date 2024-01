Epic Games Store: il gioco gratis del 25 gennaio è disponibile ora

Come ogni giovedì da lungo tempo, Epic Games è pronta a regalare ai videogiocatori PC un nuovo gioco. Il titolo gratuito del 25 gennaio 2024 è Infinifactory , come già sapevamo. Ora, è disponibile al download per tutti coloro che dispongono di un account Epic Games Store .

Infinifactory, i dettagli

Infinifactory è un gioco sandbox puzzle nel quale è necessario creare una serie di fabbriche in grado di creare prodotti in modo automatizzato. Lo dobbiamo fare per soddisfare i nostri padroni alieni e, inoltre, dovremo anche cercare di non morire nell'impresa.

Il gioco è in prima persona in un ambiente 3D e propone anche una campagna single player con oltre 50 puzzle, audio narrativi e non solo. La modalità sandbox permette poi di continuare a giocare e cercare di ottimizzare le soluzioni agli enigmi e vedere se abbiamo fatto meglio dei nostri amici.

Si tratta inoltre di un gioco estremamente leggero che dovrebbe essere facilmente eseguibile anche sui PC più vecchi, visto che richiede solo 2 GB di RAM e un processore da 2 GHz. Il gioco pesa circa 1500 MB.

Infinifactory è stato pubblicato originariamente nel 2015 su Steam, dove ha oltre 1.600 recensioni, 95% delle quali positive.

Ecco infine il gioco del primo febbraio.