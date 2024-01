Epic Games Store: il gioco gratis dell'1 febbraio è stato annunciato

Come da tradizione, il titolo in questione sarà riscattabile gratuitamente su Epic Games Store dalle 17:00 di giovedì prossimo. Potrete farlo direttamente dal client dello store oppure a questo indirizzo.

Doors: Paradox offre tanti puzzle

Realizzato da Snapbreak, Doors: Paradox è un puzzle game 3D dove i giocatori devono trovare la via di uscita in una serie di scenari misteriosi e surreali. Per farlo dovremo analizzare con grande cura queste ambientazioni alla ricerca di indizi nascosti e risolvere vari enigmi la cui soluzione spesso non è affatto scontata. Il gioco propone un totale di 58 porte con enigmi distribuite in 13 regni unici.

