Horizon Forbidden West Complete Edition: data di uscita su PC, trailer e le caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di Horizon Forbidden West Complete Edition

La versione PC di Horizon Forbidden West proporrà:

framerate sbloccato

opzioni grafiche personalizzabili

upscaling e Frame Generation di NVIDIA DLSS 3

AMD FSR

Intel XeSS

NVIDIA DLAA

DirectStorage

supporto al formato Ultrawide (21:9, 32:9 e 48:9) con configurazioni fino a tre motitor

Sarà possibile personalizzare completamente i comandi via mouse e tastiera. C'è supporto ai controller e integra la funzionalità Steam Input per riconfigurare e personalizzare la periferica in uso in base alle proprie preferenze.

Il DualSense è supportato in tutte le sue funzioni, compreso il feedback aptico e i grilletti adattivi, come su PS5.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Horizon Forbidden West.