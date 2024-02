PlayStation Store, nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 con PlayStation Indies

Partiamo sicuramente da High on Life , il folle sparatutto realizzato dagli autori di Rick & Morty , che tocca il prezzo più basso di sempre su PS Store a patto di possedere un abbonamento a PlayStation Plus: 23,99€ anziché 39,99€.

Non è finita qui!

I nemici pixellosi di Warhammer 40.000: Boltgun

Se avete voglia di sparare, magari con un bel boomer shooter, abbiamo quello che fa per voi, e cioè Warhammer 40.000: Boltgun, lo sparatutto ambientato nell'universo di Games Workshop che potete portarvi a casa per soli 14,95€ anziché 21,99€.

Chiudiamo la carrellata con due esperienze alternative: da una parte il simulatore di arrampicata Jusant, che per gli abbonati a PlayStation Plus viene via al prezzo più basso di sempre: 18,74€ anziché 24,99€; e l'ispirata avventura narrativa Fort Solis, disponibile anche qui per gli utenti Plus a 22,49€ anziché 29,99€.