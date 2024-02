Stellar Blade: struttura semi-open world, gameplay, costumi e altri dettagli sull'esclusiva PS5

Tramite le anteprime dei portali giapponesi Famitsu e IGN Japan sono arrivati tanti nuovi dettagli su Stellar Blade, l'action in arrivo su PS5 nel corso della primavera.

Per l'occasione gli sviluppatori di Shift Up, noti anche per l'ammiccante sparatutto free-to-play Goddess of Victory: Nikke, hanno parlato dei giochi che hanno influenzato il processo creativo di Stellar Blade. In particolare, Kim Hyun Tae, il CEO dello studio, ha citato NieR: Automata e God of War come fonti principali, in aggiunta a Bayonetta, Sekiro: Shadows Die Twice e Star Wars Jedi: Fallen Order.

A detta di Kim, Stellar Blade sarà un mix di progressione lineare e aree semi-open world. Ad esempio, le fasi iniziali dell'avventura saranno lineari, ma ci sarà un cambio di ritmo una volta raggiunta la città di Sion, con il giocatore che potrà iniziare a esplorare ambientazioni vaste.

A proposito di Sion, si tratta di una tappa ricorrente dell'avventura, dove il giocatore potrà interagire con vari NPC e prendere in carico missioni di vario tipo, come trovare delle persone scomparse, attivare determinati dispositivi, eliminare nemici e così via, o anche dedicarsi ad attività di svago, come la pesca.