Stellar Blade, un trailer del gameplay rivela la data di uscita

Stellar Blade è stato mostrato nel corso dello State of Play con un lungo trailer del gameplay, realizzato dal team di sviluppo Shift Up al fine di presentare il gioco e annunciarne la data di uscita, fissata al 26 aprile in esclusiva su PS5.

Come rivelato lo scorso novembre, il team di Stellar Blade è ora un "second party" di Sony ed è per questo che al loro titolo è stato dedicato un ampio spazio durante l'evento di stasera, con un focus su storia, personaggi e meccaniche.

Nel video scopriamo l'ambientazione post-apocalittica del gioco, i suoi protagonisti e naturalmente le fasi action, che ci vedranno affrontare enormi mostri utilizzando equipaggiamento e abilità speciali, dando vita a scontri altamente spettacolari.