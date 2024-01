Silent Hill 2: nuovo trailer allo State of Play ma ancora niente data d'uscita

D'altra parte, lo stesso team Bloober aveva riferito in passato che il progetto era praticamente quasi pronto, dunque la sua uscita non dovrebbe essere lontana.

Purtroppo, non è stata annunciata ancora una data d'uscita per il gioco, del quale veniamo a sapere solo che è "in sviluppo" per PS5 e si presenta anche in stato avanzato, da quello che si potrebbe pensare.

Come era stato preannunciato da vari rumor, Silent Hill 2 è tornato a farsi vedere con un trailer allo State of Play del 31 gennaio, dando modo di guardare più da vicino l'operazione di remake da parte di Bloober Studio.

Silent Hill 2 e The Short Message

Silent Hill 2: il remake si presenta fedele all'originale

Per il resto, la storia e le situazioni del gameplay dovrebbero essere sostanzialmente le stesse viste nell'originale, considerato un caposaldo dell'horror videoludico.

Da quanto possiamo vedere, in effetti, diverse ambientazioni, nemici e anche enigmi sembrano essere ripresi in maniera fedele dal vecchio Silent Hill, ma il tutto ricostruito attraverso nuove tecnologie grafiche in linea con le potenzialità offerte da PS5.

A questo punto rimaniamo in attesa di una data d'uscita, che evidentemente Sony non ha ancora considerato pronta per essere annunciata, anche se si suppone che ricada all'interno del 2024. Nel frattempo, durante lo State of Play è stato annunciato e presentato Silent Hill: The Short Message, una sorta di avventura che fa da prologo ed è giocabile gratuitamente su PS5 da questa sera.