Judas, il gioco del creatore di BioShock si mostra allo State of Play con un po' di gameplay

È oggi andato in onda lo State of Play di gennaio 2024 e tramite questo abbiamo avuto modo di vedere finalmente il gioco di Ken Levin, Judas.

Il nuovo trailer si apre su una serie di scene che presentano l'idea alla base del gioco: tutti siamo immersi nelle menzogne e non possiamo fare niente per liberarci, ma la protagonista è pronta a farlo per noi, anche se non lo vogliamo.

Lo stile del gioco ricorda quello di BioShock Infinite, con la visuale in prima persona, le armi da fuoco e alcuni poteri "nelle mani" (letterlamente) della protagonista.

Judas è ora in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Non è ancora stata indicata una data di uscita.