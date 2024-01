Metro Awakening VR annunciato allo State of Play, è un prequel di Metro 2033

In occasione dello State of Play andato in onda stasera, gli sviluppatori di Vertigo Games e Deep Silver hanno annunciato Metro Awakening VR, una nuova avventura realizzata appositamente per i visori per la realtà virtuale e ambientata prima degli eventi narrati in Metro 2033.

Il gioco sarà disponibile durante il corso del 2024 su PlayStation VR2, Meta Quest 2 e 3 e PC VR. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.