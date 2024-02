Judas, nuovi dettagli dallo State of Play per il nuovo gioco del creatore di BioShock

Tra le presenze più o meno annunciate nel corso dello State of Play di gennaio 2024 c'era anche Judas, il nuovo gioco di Ken Levine e Ghost Story Games, che promette di riportare sui nostri schermi un immersive sim in prima persona dal notevole impatto, come ci si potrebbe aspettare dal designer in questione. La scritta "Dal creatore di BioShock" che compare all'inizio del video è quasi superflua, considerando che le reminiscenze dal celebre gioco di Irrational Games sono chiarissime per tutti, dopo qualche secondo di trailer. Forse anche troppo, a dire il vero: il senso di déjà vu è inevitabile tra inquadratura, atmosfera e stile generale, ma considerando quanto tempo sia passato dalla celebre trilogia (o meglio da BioShock Infinite, visto che il terzo capitolo ha poco a che fare con Levine), la cosa non ci dà veramente alcun fastidio, anzi.

Il problema è che l'attesa sembra ancora molto lunga, e l'assenza di qualsiasi riferimento temporale sull'uscita ufficiale, anche dopo questa nuova presentazione, non fa che confermare l'idea.

L'intenzione dichiarata di Ken Levine era proprio proseguire il discorso aperto con System Shock e BioShock, ovvero un action in prima persona dotato di una forte componente narrativa, nell'accezione di Irrational/Ghost Story. In base ai precedenti, possiamo aspettarci un'esperienza che ha elementi misti tra sparatutto in soggettiva e gioco di ruolo, ma che vuole soprattutto raccontare una storia, ponendo il giocatore al centro di colpi di scena e situazioni in grado di lasciare il segno, ma con una novità potenzialmente enorme: la libertà di scelta. Vediamo dunque cos'è emerso di nuovo su Judas dal trailer pubblicato durante lo State of Play di gennaio 2024.