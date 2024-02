Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato un nuovo Raid Teracristal a tema San Valentino

Vi ricordiamo, inoltre, che tra il 9 e l'11 febbraio tornerà anche l'evento con Empoleon , nel caso non siate riusciti a partecipare a quello della scorsa settimana.

Il Pokémon Acqua a forma di cuore infatti sarà il protagonista dei raid da 3 a 5 Stelle che affronterete tra il 12 e il 15 febbraio . Magari non si tratta di un Pokémon rarissimo, ma in compenso arriva con il teratipo fisso Folletto e una volta sconfitto i giocatori riceveranno un maggior quantitativo di punti esperienza nonché Caramelle Esperienza tra le ricompense.

Continua il supporto post-lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto tramite i Raid Teracristal . E quale modo migliore per festeggiare San Valentino se non con un evento incentrato su Luvdisc ?

Come prendere parte ai Raid Teracristal

Per prendere parte al Raid Teracristal con protagonista Luvdisc ed Empoleon, così a come tutti gli altri proposti periodicamente da Pokémon Scarlatto e Violetto è necessario collegare il vostro Nintendo Switch a Internet, in modo da poter aggiornare la sezione delle news del Poképortale dal menu di pausa. Chiaramente, è necessario anche aggiornare il gioco alla versione più recente, l'ultima è quella della patch 3.01 pubblicata la scorsa settimana.

È possibile affrontare queste sfide in solitaria con il supporto di NPC guidati dall'IA o avvalendovi dell'aiuto di amici o altri giocatori online. Tuttavia nel secondo caso è necessario un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.