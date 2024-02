Pokémon Scarlatto e Violetto: nuova patch disponibile, scopriamo le novità

Come promesso, oggi Game Freak ha pubblicato la patch 3.0.1 di Pokémon Scarlatto e Violetto, un aggiornamento che si è rivelato più corposo del previsto, almeno per quanto riguarda il peso del download, dato che parliamo di circa 4,9 GB.

Stando alle note ufficiali pubblicate sulla pagina di supporto dedicata di Nintendo, l'aggiornamento risolve una serie di bug più e meno noti dalla community, come quelli relativi alle mosse "Grido del Drago" e un bug che bloccava i comandi di gioco utilizzando degli oggetti per far salire al livello 29 Inkay. Vediamo le note ufficiali al completo: