Palworld, nuovo aggiornamento disponibile: vediamo tutte le novità

Palworld ha ricevuto un nuovo aggiornamento, che porta il gioco su PC alla versione 0.1.4.0 e su Xbox alla versione 0.1.1.3, con quest'ultima patch in arrivo a breve. Quali sono le novità introdotte dal team di sviluppo?

È stato risolto innanzitutto un bug che determinava il blocco dell'applicazione in determinate condizioni, insieme ai glitch che consentivano di catturare con una sfera il Pal di un altro giocatore laddove avesse il 30% della salute o meno e di restare bloccati nei muri a causa degli attacchi caricati.

Come sappiamo, Microsoft sta aiutando Pocket Pair e presto arriveranno i server dedicati per Palworld su Xbox, ma per il momento il team si sta concentrando sulle problematiche più urgenti e la stabilità generale del software tanto su PC quanto su console.

Ora il gioco non dovrebbe più bloccarsi dopo aver superato i 7000 oggetti catturati, ma per il momento chi si è imbattuto nel bug non potrà recuperare i salvataggi: vedremo se anche questo inconveniente verrà in qualche modo risolto.

Per il resto, l'aggiornamento aggiunge il supporto ai tasti laterali del mouse e al tastierino numerico, risolve i glitch dei danni doppi sui server dedicati e in cooperativa online, l'attraversamento dei muri in determinate condizioni, l'assegnazione dell'armatura allo slot sbagliato, il layout dei comandi e una serie di glitch minori.