Dungeons & Dragons, Tencent vuole acquistare la proprietà intelletuale? Wizards smentisce

Come ricorderete, lo scorso anno l'azienda ha cancellato cinque giochi non ancora annunciati per concentrarsi su titoli noti , e nel comunicato conferma di stare collaborando con diversi partner al fine di creare esperienze digitali di valore.

Tuttavia Wizards of the Coast, la divisione che attualmente gestisce il marchio di D&D, ha smentito i rumor attraverso un comunicato in cui spiega di non avere alcuna intenzione di vendere la proprietà intellettuale in questione.

Larian Studios coinvolta nell'operazione?

Baldur's Gate 3, uno dei più grandi successi recenti ambientati nel mondo di Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast ha dunque smentito le voci sulla possibile acquisizione di Dungeons & Dragons da parte di Tencent, ma è interessante notare come la fonte del rumor indicasse Larian Studios come possibile intermediario per l'operazione.

Addirittura si è parlato di come lo studio di Swen Vincke fosse stato approcciato da Hasbro come possibile acquirente per la proprietà intellettuale, dovendo però rinunciare per mancanza di fondi sufficienti.