Metro 4 e Awakening VR sono due giochi separati da team diversi, conferma Deep Silver

Ieri Deep Silver ha presentato Metro Awakening VR, un nuovo gioco che si pone come un prequel della serie realizzato appositamente per PlayStation VR2, Meta Quest 2 e 3 e altri visori per la realtà virtuale. Per evitare qualsiasi fraintendimento in merito, l'editore ha spiegato che si tratta di un progetto separato rispetto a Metro 4, i cui lavori stanno proseguendo presso il team di 4A Games.

Come riportato nella notizia dedicata di ieri, infatti, Metro Awakening VR è un gioco attualmente in produzione presso gli uffici di Vertigo Games, un team che negli anni si è specializzato in esperienze create ad hoc per i visori VR, come ad esempio l'ottimo Arizona Sunshine 2.

"Lo sviluppo del prossimo capitolo della serie principale Metro prosegue separatamente presso 4A Games", recita il comunicato.