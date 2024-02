Devil May Cry: due giochi della serie Capcom sono stati rimossi da Steam

Come segnalato da Wario64, due giochi della serie Devil May Cry sono stati rimossi dalla vendita da Steam. Nello specifico parliamo di Devil May Cry 3 Special Edition e Devil May Cry 4.

In ambo i casi, la rimozione da Steam è avvenuta senza alcun preavviso e senza una motivazione chiara da parte di Capcom, che ancora non si è pronunciata alla questione. È bene precisare che in realtà è possibile ancora acquistare i due giochi, ma in formati differenti.

Per quanto riguarda Devil May Cry 4, è stata rimossa solamente la versione originale, mentre la Special Edition è tutt'ora disponibile all'acquisto. Quest'ultima è una riedizione pubblicata nel 2015 che presenta diverse novità e migliorie. Ad esempio, è possibile giocare con tre nuovi personaggi (Vergil, Lay e Trish), è presente la modalità Legendary Knight e sono stati introdotti nuovi effettivi visivi e migliorie grafiche.

Discorso simile per Devil May Cry 3. Infatti, dalla vendita è stata rimossa la Special Edition pubblicata nel 2006, ma è ancora possibile acquistare la versione rimasterizzata inclusa nella la Devil May Cry HD Collection pubblicata nel 2018, che offre una grafica aggiornata.