La rimozione è stata segnalata da Wario64 su X | Twitter. Al momento, visitando la pagina Steam del gioco non è possibile procedere all'acquisto e si viene accolti dall'avvertimento: "Spec Ops: The Line non è più disponibile nel Negozio di Steam". Non viene specificato il motivo della rimozione, ma va detto che purtroppo non è il primo né l'ultimo caso di giochi che spariscono dallo Store di Valve silenziosamente.

Senza alcun preavviso, Spec Ops: The Line è stato rimosso dalla vendita su Steam , laddove l'apprezzato sparatutto in terza persona di Yager risulta ancora in vendita presso altri rivenditori digitali di terze parti.

Dove acquistare Spec Ops: The Line

Come accennato in apertura, nel caso non lo abbiate già nella vostra libreria, Spec Ops: The Line è ancora disponibile all'acquisto all'infuori da Steam. Ad esempio, al momento è in offerta a 3,99 euro su GOG, mentre da Humble Bundle è al prezzo standard di 19,99 euro, con un piccolo sconto di 3 euro per gli abbonati a Humble Choice.

Per quanto riguarda le console, su PlayStation il titolo non è più disponibile all'acquisto da anni, ma in ogni caso essendo uscito su PS3 non sarebbe fruibile su PS4 o PS5. Al contrario, è ancora acquistabile su Xbox Store a 29,99 euro e grazie alla retrocompatibilità è possibile giocarlo tranquillamente su Xbox Series X|S e One.

Pubblicato nell'ormai lontano 2012, Spec Ops: The Line è uno sparatutto in terza persona ispirato al romanzo "Cuore di Tenebra". Il gioco è diventato di culto dopo la sua uscita grazie l'ambientazione suggestiva offerta da una Dubai post-apocalittica sommersa e per la sua storia matura e coinvolgente, che tratta tempi profondi e complessi e mette i giocatori di fronte a situazioni difficili e drammatiche. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Spec Ops: The Line.