Monolith Soft assume per un nuovo action game: è il team di Xenoblade Chronicles

Monolith Soft sta assumendo personale per la realizzazione di un nuovo action game tridimensionale: un progetto non ancora annunciato da parte del team autore della serie Xenoblade Chronicles.

Nello specifico, lo studio giapponese è alla ricerca di persone con esperienza nello sviluppo di action game tridimensionali, utilizzando motori grafici e nell'ambito di team di grandi dimensioni, che si dedicano alla produzione di titoli tripla A.

Considerando gli ottimi riscontri ottenuti con Xenoblade Chronicles 3, immaginiamo che Monolith Soft continuerà a sfornare nuovi capitoli in collaborazione con Nintendo, magari in questo caso un gioco in arrivo su Switch 2.