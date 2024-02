Xbox: vari rivenditori europei starebbero eliminando i giochi Xbox dal catalogo, report

Secondo quanto riferito da Chris Dring, capo di GamesIndustry.biz, in Europa svariati rivenditori hanno deciso di non mettere più in vendita giochi di Xbox.

Dring afferma: "Mi è stato riferito da un importante distributore, poco prima di Natale, che in tutta Europa diversi rivenditori hanno iniziato a non inserire più nel proprio catalogo i giochi per Xbox. Esatto, hanno smesso di tenere in magazzino i giochi per Xbox a causa del digitale, del fatto che la Xbox è ormai una console digitale. Il rendimento fisico dei giochi Xbox è davvero basso e, in ultima analisi, quando si vende una console per la quale la maggior parte delle persone scarica giochi, il rivenditore non ne trae molto vantaggio. Il margine di guadagno sull'hardware è spesso molto ridotto, quindi non sono stato in grado di confermarlo, non sono riuscito a trovare quali siano questi rivenditori, ma a dirmelo è stato un vero e proprio boss della distribuzione europea."

"Non mi sorprenderebbe se alcuni di questi dati fossero "Xbox si sta allontanando dal supporto fisico", ma non credo che ai rivenditori fisici interessi. Potrebbero ancora vendere controller e cose del genere, ma alla fine Xbox è così digitale... nel senso, si pensa che PC e Mobile siano le principali piattaforme digitali, ma Xbox non è più così indietro. PlayStation è un po' più indietro e Nintendo è un po' più indietro, ma [Xbox] è una console così dominante dal punto di vista digitale, quindi non mi sorprenderebbe se alcune di queste mosse [i licenziamenti nel reparto che si occupa delle uscite fisiche] fossero solo necessarie, non c'è bisogno di tante persone che si concentrino sui giochi scatolati quando, in ultima analisi, meno rivenditori si riforniscono del tuo prodotto."