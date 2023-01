Wizards of the Coast ha cancellato 5 giochi non annunciati per concentrarsi su titoli noti

All'interno di una riorganizzazione strategica, Wizards of the Coast ha preso la drastica decisione di cancellare 5 giochi non ancora annunciati ma già in sviluppo presso i propri team, con l'idea di concentrarsi su brand già noti e stabiliti.

Non sappiamo di che progetti si tratti, visto che sono stati definiti proprio giochi "non annunciati" e dunque probabilmente rimasti segreti finora, inoltre la riorganizzazione non dovrebbe avere un grosso impatto dal punto di vista del personale, ma il cambiamento avrà comunque un impatto su circa 15 sviluppatori all'interno del publisher.

"Rimaniamo impegnati sull'utilizzo dei giochi digitali come pilastro della nostra strategia di portare giochi in tutto il mondo", ha dichiarato un portavoce di Wizards of the Coast a IGN. "Abbiamo fatto alcuni cambi al nostro portfolio sul lungo termine in modo da poterci concentrare su giochi che sono strategicamente allineati con la visione dello sviluppo dei nostri brand esistenti, e su quelli che si mostrano particolarmente promettenti nell'espansione del nostro pubblico in nuovi modi".

Tra gli studi che riceveranno un impatto da questa decisione "strategica" del publisher ci sono Hidden Path Entertainment e OtherSide Entertainment, entrambi impegnati in progetti videoludici per Wizards of the Coast, che nell'ultimo anno si è dimostrata particolarmente attiva nell'espansione in questo mercato. Tra le nuove acquisizioni ricordiamo infatti Skeleton Key e Invoke Games, ma l'etichetta farà anche da publisher per Baldur's Gate 3 di Larian Studios.