One Piece Odyssey: un trailer live action punta su emozioni e nostalgia

Bandai Namco ha deciso di puntare su elezioni e nostalgia legate alla celebre serie per pubblicizzare One Piece Odyssey in Giappone, attraverso un trailer di presentazione live action in cui un attore gioca al titolo facendosi trasportare dall'odissea della ciurma sullo schermo.

Previsto inizialmente per il 2022, One Piece Odyssey è stato recentemente spostato all'inizio del nuovo anno ed è finalmente in arrivo, con data d'uscita fissata per il 13 gennaio 2023 e. Anche una demo prevista arrivare poco prima, il 10 gennaio.

Si tratta ovviamente di un gioco strategicamente importante per il publisher, in quanto rappresenta una produzione maggiore basata su uno dei franchise più noti fra le numerose licenze gestite da Bandai Namco, e il titolo sembra anche promettere bene sul fronte del gameplay.

Il trailer si concentra sulle tre sezioni classiche del loop di gioco in One Piece Odyssey, ovvero "dramatic story, battaglia e avventura", secondo lo schema che ci vede esplorare l'ambientazione seguendo le sezioni narrative con la storia che avanza, affrontare battaglie campali e portare avanti quest all'interno delle sezioni più tipicamente da adventure.

Di recente, abbiamo visto un trailer che presenta esplorazione e combattimenti, mentre in precedenza avevamo fatto conoscenza con l'ambientazione principale del gioco con il trailer gameplay su Alabasta. A questo punto siamo pronti a vedere la versione definitiva di One Piece Odyssey, che arriverà il 13 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S in tutto il mondo, preceduto dalla demo solo su console.