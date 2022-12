One Piece Odyssey, un trailer presenta esplorazione e combattimenti

One Piece Odyssey torna a mostrarsi con un trailer, dedicato in questo caso all'esplorazione e ai combattimenti, ovverosia le due meccaniche centrali dell'interessante tie-in prodotto da Bandai Namco.

In uscita il 12 gennaio su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, One Piece Odyssey ci vedrà girare l'isola che fa da sfondo all'avventura alla ricerca di personaggi e collezionabli, nonché affrontare scontri strategici con avversari sempre più forti.

"Il nuovo trailer mostra i sistemi principali nel gioco e assicura ai giocatori tutte le informazioni che devono avere su quello che esploreranno nel gioco", si legge nel comunicato stampa, che arriva quando mancano ormai pochi giorni al lancio.

"Dai controlli RPG base alle quattro diverse zone di attacco presenti nelle aree di battaglia - in modo che più personaggi siano attivi nello stesso momento, a come ottenere esperienza bonus in combattimento, in grado di aumentare significativamente il livello del personaggio in base alle azioni del giocatore, questo trailer mostra questo sistema unico!"

"I giocatori avranno l'opportunità di saperne ancora di più su ONE PIECE ODYSSEY grazie alla demo che sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S dal 10 gennaio 2023."