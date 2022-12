Offerte eBay: Apple TV 4K (3rd gen) in sconto con il coupon di dicembre 2022

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per un Apple TV 4K (3rd gen) da 64 GB. Il prezzo finale è di 143.64€, usando il codice FESTE22. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Precisamente, il coupon FESTE22 attiva uno sconto del 15% sui prodotti compatibili con l'offerta che costano almeno 15€. Il codice può essere usato per un massimo di 3 volte per ogni utente e a ogni utilizzo garantisce uno sconto massimo di 50€. In totale, ogni persona può quindi ottenere 150€ di sconto. L'offerta termina il 25 dicembre 2022 alle 23:59.

Il venditore è monclick-italia, con il 96.4% di feedback positivo. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione si paga a parte e costa 4.90€. La consegna è prevista trae il 28 e il 29 dicembre.

Questo modello supporta Dolby Atmos, Dolby Vision 4K e HDR10+ per una qualità adio e video eccezionale. Il telecomando supporta Siri e dispone di clickpad sensibile al tocco. Permette di usare app come Apple Arcade, Apple Fitness+ e Apple Music.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Apple TV 4K (3rd gen)

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.