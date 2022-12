Black Adam, The Rock rivela quale sarà il suo ruolo nel nuovo DCEU

Dopo le clamorose notizie riguardanti l'addio di Henry Cavill e il recast quasi completo dell'universo cinematografico DC, The Rock ha finalmente incontrato James Gunn per discutere del ruolo di Black Adam nei prossimi film che verranno prodotti da Warner Bros.

Ricorderete che, proprio in seguito al cameo nella scena post-credit di Black Adam, Henry Cavill ha annunciato ufficialmente il suo ritorno come Superman, solo per essere smentito nel giro di pochi giorni dalla nuova dirigenza. Una situazione francamente imbarazzante per tutti.

"Cari amici, volevo fornirvi finalmente un aggiornamento sul futuro di Black Adam all'interno del DC Universe", ha scritto The Rock. "James Gunn e io ci siamo parlati e Black Adam non farà parte dei primi capitoli della loro nuova narrazione."

"Ad ogni modo, DC e Seven Bucks si sono dette d'accordo nel trovare il modo migliore per utilizzare il personaggio di Black Adam in future produzioni basate sul multiverso DC."

"James e io ci conosciamo da anni e abbiamo fatto sempre il tifo l'uno per l'altro. La situazione attuale non è diversa, e io supporterò sempre DC (e Marvel) perché possano vincere, e vincere alla grande. Voi ragazzi mi conoscete, ho la pelle dura e potete sempre contare sul fatto che io sia molto diretto con le mie parole."

"Le decisioni prese da James e dalla dirigenza DC rappresentano la loro personale visione creativa del DCU. Dopo quindici anni di duro lavoro per realizzare finalmente Black Adam, sono fiero del film che abbiamo creato per i fan di tutto il mondo."

"Ricorderò sempre la loro reazione positiva nei confronti di questo progetto con profonda gratitudine, umiltà e affetto."

Insomma, per quanto The Rock abbia provato in qualche modo a indorare la pillola, o per quanto James Gunn abbia provato a promettere all'attore cose che difficilmente si realizzeranno per non beccarsi un Rock Bottom, anche per Black Adam le notizie non sono positive.

Il fatto che si parli di multiverso implica infatti che The Rock non sarà il loro Black Adam canonico e che al massimo potrà tornare quando e se verrà realizzato un film che vada a esplorare gli universi alternativi di casa DC: un tema ricorrente nei fumetti, ma che in ambito cinematografico implicherebbe parecchio tempo prima di trovare una concretizzazione.