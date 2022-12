Corsair K100 AIR, la recensione della tastiera da gaming wireless a basso profilo

Abbiamo parlato spesso di come il mercato delle periferiche da gaming sia ormai piuttosto inflazionato, con prodotti spesso estremamente simili tra loro e una generale mancanza di coraggio e innovazione. Un discorso che vale a maggior ragione per le tastiere, che si presentano con design e soluzioni tecnologiche praticamente identici.

Caratteristiche tecniche

Corsair K100 Air vista di fronte

Come avrete capito, sul piano delle caratteristiche tecniche la Corsair K100 AIR ha parecchie cose da raccontare. Si tratta di una tastiera full size, estremamente sottile ma dotata di un peso importante, anche per via dell'elegante e robusta scocca in alluminio spazzolato. Il profilo ultra basso dei tasti, come quello presente nei notebook, si accompagna a switch meccanici Cherry MX Ultra Low Profile Tactile, che vantano una corsa sorprendente e un "click" da tastiera meccanica classica.

Come fanno questi switch così sottili a offrire un'esperienza del genere? Si tratta di una tecnologia davvero interessante, che utilizza una molla centrale posta in orizzontale fra due "ali", che si piegano durante la pressione. Il meccanismo consente in questo modo di restituire una certa resistenza, scendere in maniera sorprendente e restituire un feedback del tutto simile, come detto, a quello delle normali tastiere meccaniche: la forza di attuazione è pari a 65 grammi, la distanza di attuazione a 0,8 millimetri e la corsa totale a 1,8 millimetri.

Cherry MX Ultra Low Profile, il meccanismo interno

C'è purtroppo un rovescio della medaglia, costituito dal fatto che questi switch a basso profilo non possono essere sostituiti: un limite che potrebbe far storcere il naso agli utenti che spesso e volentieri cercano un grado di personalizzazione assoluta. In seconda battuta, bisogna anche dire che i copritasto in ABS utilizzati in questo caso da Corsair tendono a sporcarsi facilmente, intercettando il grasso delle dita: sarà il caso di dargli una pulita più spesso.

Il sistema anti-ghosting e il polling rate da ben 8.000 Hz in modalità cablata (2.000 Hz in wireless) garantiscono la precisione e la reattività che ci si aspetta da un dispositivo così costoso, che si fa notare anche per la possibilità di collegamento wireless sia con tecnologia Slipstream a 2.4 GHz tramite un micro adattatore USB (compatibile con PC, PlayStation e Xbox) che Bluetooth; in quest'ultimo caso con tre differenti profili memorizzabili, che possono essere selezionati tramite una semplice combinazione di tasti e rendono la tastiera utilizzabile anche con i dispositivi mobile.

Il sistema di illuminazione RGB può essere pilotato anch'esso tramite combinazioni di tasti e include un'ampia gamma di modalità, colorazioni e intensità, quest'ultima gestita in automatico da un sensore che rileva la quantità di luce presente nell'ambiente in cui ci troviamo. Per le regolazioni di fino e per tutte le personalizzazioni è tuttavia possibile scaricare il software gratuito iCUE e impostare fino a cinquanta profili differenti, oltre a sfruttare i quattro slot per le macro.

La batteria della tastiera vanta un'autonomia che arriva a cinquanta ore con l'illuminazione accesa e addirittura duecento ore tenendola spenta. Il caricamento avviene tramite il cavo USB incluso nella confezione, quest'ultima caratterizzata da una concretezza forse eccessiva rispetto al costo del prodotto: il manuale va scaricato tramite codice QR e non è presente un supporto per i polsi, accessorio di cui tuttavia non si sente la mancanza per via dello spessore così ridotto.

Corsair K100 AIR vista di lato con illuminazione rossa

Scheda tecnica Corsair K100 AIR