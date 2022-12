Epic Games Store: LEGO Builder's Journey è il gioco gratis di oggi, 21 dicembre 2022

LEGO Builder's Journey è il gioco gratis disponibile su Epic Games Store per oggi, 21 dicembre 2022, all'interno dell'iniziativa di regali giornalieri che ha organizzato Epic Games anche per quest'anno in vista del Natale.

Anche in questo caso, un suggerimento su cosa potesse essere era spuntato dalla carta da regalo che "copriva" la copertina del gioco misterioso, finalmente svelato confermando una delle ipotesi più accreditate tra quelle emerse in precedenza. Si tratta dunque dell'ottimo LEGO Builder's Journey, davvero un bel regalo per tutti coloro che non possiedono già il titolo in questione.

Effettuare il download, come al solito, è semplicissimo: basterà visitare la pagina dei giochi gratis su Epic Game Store, cliccare sul banner di LEGO Builder's Journey e poi sul pulsante "Ottieni", effettuando naturalmente l'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali. A quel punto il titolo entrerà nella nostra libreria e ci resterà per sempre.

Dopo essere stato lanciato inizialmente su Apple Arcade, il gioco è approdato anche su PC con una versione rielaborata grazie anche all'aggiunta di un ottimo ray tracing applicato all'impalcatura grafica, potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di LEGO Builder's Journey.

Vediamo anche la descrizione ufficiale del gioco:

LEGO Builder's Journey è un puzzle game geometrico ricco di atmosfera che a volte ci chiede di seguire le istruzioni... altre volte di infrangere le regole. Prenditi tutto il tempo necessario per sperimentare con le risoluzioni libere agli enigmi mentre ti immergi nel poetico mondo dei blocchi LEGO®. Attraverso la narrativa, ti imbatterai in alti e bassi, sfide e festeggiamenti. Il tema di Builder's Journey è la scoperta di chi siamo e cosa diventiamo. Il mondo dei blocchi LEGO è mozzafiato e prende vita grazie alla rappresentazione più accurata dei LEGO che si sia mai vista sugli schermi e ad alcuni stupendi elementi di ray tracing. Ora include l'aggiornamento gratuito con la modalità creativa.