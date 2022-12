Epic Games Store: il gioco gratis del 22 dicembre ha a che fare con il nucleare

Epic Games Store ha presentato il gioco gratis che sarà disponibile per il download a partire da domani, 22 dicembre, e si tratta anche stavolta di un titolo misterioso. Tuttavia, un indizio fa pensare a qualcosa di nucleare... Duke Nukem Forever?

Epic Games Store, l'indizio "nucleare"

Il logo ritratto sulla "carta da regalo" sembra proprio quello della serie con protagonista il buon vecchio Duca, che come ricorderete è tornato nel 2011 con Duke Nukem Forever: un gioco dallo sviluppo talmente travagliato che si temeva potesse essere semplice vaporware, ma poi alla fine ha visto la luce.

È curioso notare che il titolo in questione non fa parte attualmente del catalogo di Epic Games Store, ma come capitato tante altre volte potrebbe fare il proprio debutto sulla piattaforma digitale proprio in concomitanza con l'annuncio della sua gratuità.

Nel frattempo è stato rivelato il gioco gratis di oggi, 21 dicembre: LEGO Builder's Journey. Anche in questo caso un indizio aveva rivelato per sommi capi di che prodotto potesse trattarsi, visto che nella carta da regalo c'era disegnato un mattoncino di plastica.