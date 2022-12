GrimGrimoire OnceMore: trailer e data d'uscita in Europa per il gioco VanillaWare

GrimGrimoire OnceMore, il remake del gioco uscito VanillaWare originariamente uscito su PS2, ha un nuovo trailer e una data d'uscita in Europa, dove arriverà il 7 aprile 2023 su PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Sviluppato da VanillaWare e pubblicato da NIS America, GrimGrimoire OnceMore è una rielaborazione dell'originale con grafica aggiornata in alta definizione: si tratta di uno strategico ad ambientazione fantasy che riprende lo stile classico del team per quanto riguarda questa particolare atmosfera.

Come risulta visibile anche nel trailer riportato qui sopra, nel gioco ci troviamo ad aiutare l'aspirante maga Lillet Blan a superare varie prove all'interno della Silver Star Tower.

Questa è una rinomata accademia di arti magiche, nella quale tuttavia si celano anche parecchie cose misteriose ed oscure. In un gameplay misto tra elementi a turni e in tempo reale, ci troviamo allora a controllare creature e magie varie, incantamenti e tecniche speciali per raggiungere vari obiettivi e far progredire la protagonista verso il grado di maga a tutti gli effetti.

Tra le novità previste in questa nuova versione, troviamo le seguenti caratteristiche: