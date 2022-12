Epic Games Store: il gioco gratis del 21 dicembre suggerito da un indizio

Continua ancora l'iniziativa del Calendario dell'Avvento di Epic Games Store con un nuovo gioco gratis che verrà messo a disposizione anche domani, 21 dicembre 2022, ma che è al momento "misterioso", come da tradizione: un indizio, tuttavia, suggerisce che possa trattarsi di un titolo della serie LEGO.

Il perché è presto detto: anche in questo caso, basta guardare la "carta da regalo" utilizzata per coprire l'immagine del gioco.

Epic Games Store: la carta regalo del gioco misterioso del 21 dicembre mostra inequivocabilmente dei blocchi di LEGO

Come era successo ieri per il gioco di oggi, tra le minuscole figure che compongono l'ornamento è possibile distinguere un elemento piuttosto evidente, ovvero dei blocchetti da costruzione in classico stile LEGO.

Ieri avevamo fatto la stessa supposizione a partire dai piccoli elmetti che comparivano nella carta da pacchi, e il risultato è stato confermato oggi con il rilascio di Wolfenstein: The New Order come gioco gratis del 20 dicembre 2022. Lo stesso principio verrà probabilmente applicato al gioco gratis di domani, ma la questione qui è ben più complicata.

Quale gioco LEGO sarà infatti protagonista dell'offerta di Epic Games Store? La serie è mastodontica come quantità di giochi, dunque non è facile fare una previsione. Verrebbe ovviamente da sperare nel gioco più recente uscito all'interno della serie TT Games, ovvero LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, ma il suo grande successo e il fatto che si ancora piuttosto recente ci portano ad essere cauti sulla possibilità che venga offerto così facilmente.

Potrebbe dunque essere un gioco più vecchio, e qui le scelte sono davvero numerose, vista la quantità di giochi lanciati con il marchio LEGO, tra titoli su licenza cinematografica e giochi originali come LEGO Worlds e LEGO City Undercover, dunque non ci resta che aspettare domani, alle ore 17:00, quando verrà svelata definitivamente l'identità del gioco misterioso in regalo.