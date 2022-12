Nvidia, le GeForce RTX 4080 sono un problema: non vendono

Non abbiamo ancora dati ufficiali su cui fare affidamento, ma in base a diverse segnalazioni di esperti del settore sembra che Nvidia si trovi di fronte a un notevole problema con le sue GeForce RTX 4080, visto che le nuove schede grafiche, essenzialmente, non si vendono.

Ci affidiamo in particolare a quanto riferito nel nuovo video di Gamers Nexus, fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda l'hardware da gioco per PC e le condizioni del mercato di riferimento.

Nel nuovo video di approfondimento, la testata si focalizza sul problema rappresentato dall'immobilità delle GeForce RTX 4080, anche rispetto ad altri modelli della stessa generazione da parte di Nvidia.

In base a quanto riferito, sembra che le RTX 4090 tendano a trovare la propria strada, con una buona risposta da parte del pubblico che le sta acquistando, ma le RTX 4080 si "muovono a malapena", a quanto pare. Secondo quanto riferito da Gamers Nexus, i rivenditori a Taiwan si ritrovano a non riuscire a vendere le schede in questione.

Il motivo sarebbe principalmente il rapporto tra il prezzo e le caratteristiche della scheda: considerando lo scarto piuttosto piccolo tra il prezzo di una RTX 4080 (1.429 euro) e il prezzo di una RTX 4090 (1.899 euro), l'acquirente sembra puntare direttamente alla scheda di fascia più alta, considerando la differenza in termini di potenza a prestazioni, oppure scegliere direttamente le soluzioni più economiche.

Sembrerebbe dunque emergere un problema di piazzamento strategico della scheda in uno specifico segmento di mercato, che ormai si confonde con quello degli enthusiast più sfrenati, ovvero il posto che compete alla RTX 4090, che da parte sua rappresenta però un'offerta molto più allettante in termini di "potenza per euro". Resta da vedere se Nvidia abbia intenzione o meno di porre rimedio alla questione in qualche modo o se voglia affidarsi semplicemente a una possibile regolazione dello street price in base all'andamento del mercato.