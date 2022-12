PS5: i regali di Natale 2022 perfetti per i fan PlayStation

Il 2022 di Playstation è stato un anno di grandi uscite con successi del calibro di God of War: Ragnarok, pluripremiato ai The Game Awards, il ritorno dell'intramontabile Gran Turismo e la conferma del talento di Guerrilla Games con Horizon Forbidden West. Vi è stato spazio anche per produzioni più contenute che sono state in grado di stupirci come Sifu e Stray, senza dimenticare la nuova veste grafica per The Last of Us: Parte I e Uncharted: Legacy of Thieves Collection. La compagnia giapponese ha quindi di che festeggiare e può prepararsi ad un 2023 che possa nuovamente far felici i propri fan.

Per celebrare dunque quest'anno florido perché non regale o regalarsi un oggetto a tema per questo Natale? Gli oggetti e accessori a tema Playstation non mancano e non farete fatica a trovare il regalo perfetto girovagando per il web. Se non avete tempo per ricerche e il tic tac dell'orologio della corsa ai regali si fa sempre più pressante, ecco per voi i nostri consigli per i doni ideali per i fan Playstation.