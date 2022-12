Epic Games Store: Wolfenstein The New Order è il gioco gratis del 20 dicembre 2022

Continuano i regali giornalieri dell'Epic Games Store e, come intuito già dai giocatori, quello di oggi - 20 dicembre 2022 - è Wolfenstein: The New Order. Lo sparatutto sarà disponibile per le prossime 24 ore: reclamatelo prima che venga sostituito da un nuovo titolo.

Potete reclamare il gioco gratuito del 20 dicembre 2022 sull'Epic Games Store oppure tramite l'Epic Games Launcher. Una volta aggiunto alla libreria, il videogame sarà vostro per sempre.

La descrizione ufficiale recita "Wolfenstein: The New Order riporta in auge la serie che ha dato vita al genere degli sparatutto in soggettiva. Sviluppato da MachineGames, uno studio composto da programmatori veterani riconosciuti per il loro lavoro su titoli con trame complesse, Wolfenstein è un profondo gioco narrativo ricco di azione, avventura e combattimenti in prima persona."

Wolfenstein: The New Order

"Intenso, cinematografico e graficamente incredibile grazie al motore grafico id Tech di id Software, Wolfenstein spedisce il giocatore in tutta Europa, in una missione personale per annientare l'apparato bellico nazista. Con l'aiuto di un piccolo gruppo di combattenti della resistenza, dovrai infiltrarti nelle strutture nemiche più difese del mondo, combattere legioni di nazisti tecnologicamente avanzati e prendere il controllo delle super-armi che hanno conquistato la Terra... e oltre."

I requisiti minimi di Wolfenstein: The New Order sono i seguenti:

Sistema operativo: 64-bit Windows 7/Windows 8

Processore: Intel Core i7 o equivalente AMD

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce 460, ATI Radeon HD 6850

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che il gioco di ieri era Them's Fightin' Herds.