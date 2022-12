Spider-Man: Across the Spider-Verse, vediamo il poster ufficiale del film

Spider-Man: Across the Spider-Verse è in arrivo, ma mancano ancora alcuni mesi prima di poterlo vedere: intanto possiamo prepararci con il poster ufficiale pubblicato oggi da Sony e Marvel per il seguito del film animato che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo.

A campeggiare in primo piano c'è ovviamente Miles Morales, protagonista della storia come del capitolo precedente.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, il poster ufficiale

Illustrato a testa in giù, come accade spesso e volentieri all'amichevole Spider-Man di quartiere, il ragazzo appare alquanto cresciuto e molto determinato in questa immagine, a simboleggiare una certa maturazione del personaggio avvenuta in questo nuovo capitolo.

Dietro di lui, emergono le varie figure di co-protagonisti e comparse di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che evidentemente saranno numerose: come il capitolo precedente, anche questo si incentra infatti sul concetto dei diversi universi paralleli, i quali si troveranno a confluire in un multiverso caotico composto da villain e super-eroi assortiti.

Ci saranno dunque varie versioni di Spider-Man in scena, tra le quali abbiamo visto spuntare anche quella di Insomniac elaborata per i videogiochi su PlayStation, oltre a vari comprimari e aiutanti pronti a condividere l'avventura con Miles Morales.

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di "Spider-Eroi" incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è atteso per l'1 giugno 2023 nelle sale cinematografiche in Italia, qualche giorno fa abbiamo visto il nuovo trailer del film.