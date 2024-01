Palworld, presto i server dedicati su Xbox: Microsoft aiuta Pockepair con gli update

Microsoft ha svelato che sta collaborando attivamente con Pocketpair per migliorare le versioni Xbox di Palworld, con l'obiettivo di velocizzare il processo di pubblicazioni di nuove patch e introdurre i server dedicati.

Questo dettaglio arriva da un post pubblciato sul sito ufficiale di Xbox che celebra i 7 milioni di giocatori su Palword su Xbox, che rappresentano il lancio più grande per un titolo terze parti su Game Pass.

Nello specifico il team di Xbox offrirà il suo supporto per migliorare le ottimizzazioni lato memoria e GPU, velocizzare la pubblicazione degli update e integrare i server dedicati. Quest'ultimo dettaglio è sicuramente molto interessante, dato che rappresenta la più grande differenza tra le versioni Xbox e PC Windows Store di Palworld e quella in vendita su Steam, dove è possibile il multiplayer a 32 giocatori proprio grazie alla presenza dei server dedicati. Una volta che queste due versioni saranno alla pari, inoltre, sarà possibile abilitare anche il cross-play.

"Gli sviluppatori stanno ascoltando i feedback dei giocatori e hanno già iniziato ad applicare i loro insegnamenti al gioco. Sanno che il cross-play è una delle maggiori richieste dei fan e stanno lavorando rapidamente per risolverla", recita il blog di Xbox.

"Da parte di Xbox, stiamo collaborando con Pocketpair per fornire supporto alle versioni Xbox del gioco. Stiamo fornendo supporto per abilitare i server dedicati, offrendo risorse ingegneristiche per contribuire all'ottimizzazione della GPU e della memoria, accelerando il processo per rendere gli aggiornamenti Palworld disponibili per i giocatori e collaborando con il team per ottimizzare il titolo per la nostra piattaforma."