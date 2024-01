Palworld: nel PvP pare sarà possibile rubare i Pal dei giocatori e già in molti si lamentano

Pare che le modalità multiplayer PvP di Palworld permetteranno agli utenti di rubare i Pal degli altri giocatori, il che potrebbe generare molte polemiche da parte della community.

Ma andiamo per gradi. Come forse saprete, al momento Palworld non ha alcuna modalità PvP, ma gli sviluppatori hanno già confermato che ci stanno lavorando e che arriveranno con i prossimi aggiornamenti. In tal senso, una delle modalità in programma dovrebbero essere delle arene in cui i giocatori si scontreranno usando armi e Pal.

Nel frattempo, alcuni utenti hanno scoperto tra i file di gioco l'esistenza delle "Radar Sphere", un tipo di sfera speciale che permette di rubare i Pal di altri giocatori, che probabilmente ancora non è possibile ottenere in maniera legittima nel gioco in quanto verrà introdotta successivamente assieme al multiplayer competitivo. La descrizione infatti recita:

"Una sfera che cattura i Pal quando viene lanciata. Nonostante abbia una bassa probabilità di successo, può catturare con la forza il Pal di un'altra persona."