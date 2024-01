Tekken 8, da Dragon Ball a Breaking Bad: i giocatori si sbizzarriscono con l'editor dei personaggi

I due esempi fatti in apertura sono solo la punta dell'iceberg. Esplorando la tana del Bianconiglio possiamo trovare Raven nei panni del Blade di Marvel, Paul in una versione tarocca di SpongeBob, Jack-8 diventa un robotico Luffy, mentre con un po' di fantasia Jin Kazama diventa David Martinez di Cyberpunk 2077: Edgerunners.

Grazie all' editor per la personalizzazione dei lottatori di Tekken 8 , alcuni giocatori sono riusciti a creare delle copie o delle parodie di alcuni personaggi famosi di altri videogiochi, anime, serie TV, film e via dicendo, da Goku di Dragon Ball a Walter White di Breaking Bad .

Tekken 8 è partito bene su Steam

Insomma, come già accaduto in passato con altri editor, come quelli di Street Fighter 6 ed Elden Ring, ancora una volta siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla community. E voi, avete creato qualche personaggio particolarmente interessante basato o meno su film, serie tv e via dicendo? Fatecelo vedere nei commenti.

Intanto Tekken 8 sembra stia riscuotendo grande successo, battendo di gran lunga i numeri registrati dal precedente capitolo al lancio su Steam, nonostante qualche intoppo lato server.