Suicide Squad: Kill the Justice League, svelate le dimensioni su PS5 e la data del preload

Fortunatamente non parliamo di un gioco particolarmente ingombrante rispetto a tanti altri tripla A arrivati sul mercato, dato che parliamo di un peso di 45,207 GB su PS5. Le dimensioni sono relative alla versione 1.003.000 del gioco, dunque una versione già aggiornata con patch, per quanto come al solito il peso totale nel tempo potrebbe variare con la pubblicazione di patch correttive e aggiornamenti vari, e in tal senso Rocksteady ha già rivelato i contenuti post-lancio gratuito .

Il preload delle versioni Standard e Deluxe

Per quanto riguarda il preload delle copie digitali tramite PlayStation Store, come al solito avrà inizio due giorni prima dalla pubblicazione, dunque a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio per gli acquirenti della versione standard e dal 28 gennaio per quelli della Deluxe Edition, che include tra i bonus l'accesso anticipato al gioco dal 30 gennaio.

Vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile dal 2 febbraio, anche per Xbox Series X|S e PC Steam. Il debutto su Epic Games Store avverrà con poco più di un mese di ritardo, per la precisione dal 5 marzo.