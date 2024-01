Inkulinati: la data di uscita su Nintendo Switch è stata svelata dall'eShop

È bene notare che la data è stata riportata sia sull'eShop europeo che quello statunitense, lasciando pochi dubbi sulla veridicità dell'informazione, tuttavia non è stata accompagnata da alcun annuncio da parte di Yaza Games, segno che forse è arrivata con un certo anticipo sui tempi. Potrebbe, inoltre, significare che presto il gioco uscirà dalla fase di early access , dato che solitamente lo store di Nintendo non accoglie giochi con questa formula, ma questa è solo una nostra supposizione.

Presto l'inchiostro prenderà vita anche su Nintendo Switch

Per chi non lo sapesse, Inkulinati è uno strategico a turni con una struttura sfaccettata e uno stile grafico molto peculiare, ispirato ai manoscritti medievali. Il tutto è accompagnato da un senso dell'umorismo tutto suo, dove non mancano conigli armati di spade, cadi con lance, trombe incastrate in punto particolare del colpo dove non batte il sole, asini petomani e tanto altro ancora.

