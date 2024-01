Suicide Squad: Kill the Justice League, annunciati i contenuti post-lancio: saranno gratis

Rocksteady Studios e Warner Bros. hanno annunciato i contenuti post-lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League, che saranno gratuiti con la sola eccezione degli oggetti cosmetici, come già spiegato in precedenza.

La Stagione 1 comincerà a marzo e vedrà l'arrivo del Joker in versione Elseworlds come personaggio giocabile, equipaggiato con un ombrello a razzo per muoversi fra i tetti di Metropolis e di armi davvero particolari con cui affrontare i nemici.

I contenuti della Stagione 1 saranno dunque i seguenti: