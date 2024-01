The Marvels, data di uscita su Disney+: ecco quando potremo vederlo in streaming

The Marvels, l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, ha una data di uscita ufficiale su Disney+: potremo guardare la pellicola con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris in streaming a partire dal prossimo 7 febbraio.

Il film del MCU con gli incassi più bassi di sempre, The Marvels approfitterà dell'approdo in digitale (è già disponibile per la vendita e il noleggio) per migliorare i propri numeri, cercando di intercettare tutti quegli utenti che per un motivo o per l'altro non hanno ritenuto di vedere il film in sala.