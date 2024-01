Palworld: il PvP non sarà brutale come in Rust o Ark, gli autori tranquillizzano i fan

"Palworld ha una visione del PvP che si adatta al mondo senza soffrire delle stesse insidie [di] ogni altro gioco di sopravvivenza". Il messaggio promette inoltre che il gioco non avrà mai un'opzione che permetta il caos totale nel PvP perché "Palworld non è quel tipo di gioco".

"Il PvP in Palworld non sarà comunque il PvP di Rust", ha detto uno sviluppatore sul Discord del gioco . "Ci sono 10 giochi di sopravvivenza su Steam al mese che vengono pubblicati con un 'lawless open PvP' e nessuno dura più di una settimana".

Si può però stare tranquilli perché Pocket Pair conferma che non dobbiamo immaginare il PvP come se Palworld fosse Rust .

Come vi abbiamo già segnalato, Pocket Pair ha condiviso una tabella di marcia per le novità in arrivo in Palworld. La "roadmap" accennava alla presenza di un normale PvP che a qualcosa chiamato Pal Arena - ovvero un "PvP per i Pals" - preoccupando alcuni fan dei giochi di sopravvivenza che non vorrebbero essere tormentati mentre esplorano e catturano Pal.

Che tipo di PvP possiamo aspettarci da Palworld?

L'amministratore delegato Takuro Mizobe, in un'intervista ad Automaton, ha dichiarato in precedenza che il team stava considerando "un formato in cui i giocatori possono competere liberamente in qualsiasi punto dell'intera mappa in tempo reale", oltre al "sistema di competizione" dell'Arena Pal.

Per ora non è chiaro come tutto questo sarà inserito nel gioco, ma supponiamo che non ci resta altro da fare se non attendere informazioni o l'arrivo del PvP in Palworld.

Nel frattempo, vi lasciamo al nostro articolo nel quale spieghiamo i 5 grandi motivi del successo di Palworld.